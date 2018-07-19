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19 Temmuz 2018 15:16

Bahçesaray’da “Sündüz katliamı” sergisi

Van’ın Bahçesaray ilçesi Sündüs Yaylası’nda 25 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 10’u çocuk 24 vatandaş, açılan resim sergisi ile anıldı.

Bahçesaray’da “Sündüz katliamı” sergisi

19 Temmuz 2018 15:16


Bahçesaray ilçesi Sündüs Yaylası’nda 25 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 10’u çocuk 24 vatandaş için ilçede anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kaymakamlık ve belediye tarafından şehit edilen vatandaşların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan’ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu beraberinde AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ve Bahçesaraylılar, sergiye büyük ilgi gösterdi. Serginin hafta sonuna kadar açık olacağı belirtildi.




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