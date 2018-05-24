Bakan Fakıbaba’dan Vanlı müdüre teşekkür plaketi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın talimatları doğrultusunda Bakanlık birimlerinin hizmet kalitesinin arttırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak belgelendirilmeleri amacıyla merkez ve taşra birimlerde uygulanmaya başlanan “TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” belgesi alanlara teşekkür plaketi verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında gerçekleşen törende Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, “Kalite Yönetim Sistemi” belgesi alması nedeniyle teşekkür plaketi ödülüne layık görülen iki ilden biri oldu. Bakan Fakıbaba’dan ödülü alan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş, müdürlük olarak ilk günden itibaren ‘Kalite Yönetim Sistemi’ standartlarını kurumdaki tüm birimlerde faaliyete geçirdiklerini belirtti. Bu ödüle layık görülmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen İl Müdürü Görentaş, il personeline teşekkür ederken, müdürlük olarak birçok farklı projeye imza attıklarını ve Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.