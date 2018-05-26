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26 Mayıs 2018 00:22

Bakan Özhaseki Van’dan ayrıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temel atma törene katıldıktan sonra güç birliği toplantısı ve iftarını Vanlılarla açtıktan sonra ilden ayrıldı.

Bakan Özhaseki Van’dan ayrıldı

26 Mayıs 2018 00:22


Tuşba ilçesi İskele Mahallesindeki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temel atma törene katıldıktan sonra Van Güçbirliği Platformu toplantısına katılan Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Van Büyükşehir Belediye ile İpekyolu belediyelerince Cumhuriyet Caddesi üzerine kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Vanlılarla iftarını açan Bakan Özhaseki, daha sonra ilden ayrıldı.


Bakan Özhaseki’yi uğurlamada Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve partililer katıldı.




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