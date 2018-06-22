Başkale Belediyesinden diyaliz merkezi

Törene Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ve eşi Zuhal Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergioğuz, Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Enver Pekmez, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Belediye Başkan Vekili Öztürk, Başkale Belediyesi tarafından yaptırılacak diyaliz merkezinin kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacağını söyledi. Öztürk, “Belediye olarak kaynaklarımızı ilçe halkımız için harcıyoruz. Başkale için kültür, sanat, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerini yaparak devletten gelen parayı halk için harcıyoruz” dedi.

İlçede 75 yataklı devlet hastanesi yapılması için belediyeye ait 17 dönümlük araziyi tahsis ettiklerini ifade eden Öztürk, “Van Sağlık Müdürlüğümüzün de desteğiyle inşallah ilçemize yeni bir hastane yapacağız. Uzun zamandır farkındaydık, diyaliz hastalarımız sıkıntılar yaşıyordu. Burada hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızın daha rahat etmeleri için yeni bir diyaliz merkezinin temelini attık. Bir ay içerisinde bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Biz belediyeye kayyum olarak atandık diye devletten bize fazla para gelmiyor. Öteki yönetimle aynı para geliyor. Bundan herkesin haberi olsun. Biz sadece gelen parayı halkımızın hizmetinde kullanıyoruz, hainlere göndermiyoruz. Bu para, hizmet için halkımıza yetiyor” dedi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergioğuz ise, Öztürk’ün sağlık alanında yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Mevcut hastanenin diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar da, “Yerimiz dardı, rahat edemiyorduk. İnşallah yeni yapılacak diyaliz merkezinde daha rahat edeceğiz. Buradaki tüm hastalar adına kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Allah onun yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandılar.

Diyaliz merkezinin temeli, kesilen kurban ve okunan dualarla atıldı.