Başkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkiinde yürüyen grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 3 bayan 13 çocuk toplam 118 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Daha Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.