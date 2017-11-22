Başkale’de zabıta hizmet noktası oluşturuldu

Başkale Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulselam Öztürk, zabıta noktası oluşturulduğunu belirtti. Noktanın birçok mahalle, cadde ve sokağa yakın olması nedeniyle zabıta memurlarının aktif çalışma temposunun daha da artacağını ve hizmetlerin daha çabuk yerine getirileceğini ifade eden Abdulselam Öztürk, ekiplerin 7 gün 24 saat ilçe halkının hizmetinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Zabıta hizmet noktası uygulamasının çok yerinde bir çalışma olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu uygulama sayesinde zabıtanın şehir içinde vatandaşın hakkının korunacağını ve her şeye anında müdahalenin daha hızlı olacağını kaydettiler.