Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 10:13

Başkale’de zabıta hizmet noktası oluşturuldu

Van’ın Başkale Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla ilçe merkezinde zabıta noktası oluşturdu.

Başkale’de zabıta hizmet noktası oluşturuldu

22 Kasım 2017 10:13


Başkale Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulselam Öztürk, zabıta noktası oluşturulduğunu belirtti. Noktanın birçok mahalle, cadde ve sokağa yakın olması nedeniyle zabıta memurlarının aktif çalışma temposunun daha da artacağını ve hizmetlerin daha çabuk yerine getirileceğini ifade eden Abdulselam Öztürk, ekiplerin 7 gün 24 saat ilçe halkının hizmetinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.


Zabıta hizmet noktası uygulamasının çok yerinde bir çalışma olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu uygulama sayesinde zabıtanın şehir içinde vatandaşın hakkının korunacağını ve her şeye anında müdahalenin daha hızlı olacağını kaydettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç