Başkaleli kadınlar Güneydoğu’yu gezdi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatı ile Başkale Belediyesinin organize ettiği gezi programı kapsamında ilçedeki kadınlar, ilk kez ilçe sınırları dışına çıkarak rehber eşliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarihi, turistik ve kutsal mekanları gördü. Düzenlenen gezi programı kapsamında ilk olarak Siirt Baykan’da bulunan Veysel Karani Hazretlerinin türbesini ziyaret eden Başkaleli kadınlar, daha sonra Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin Midyat ve Hasankeyf’i yakında görme fırsatı yakaladılar. Şanlıurfa’da düzenlenen sıra gecesine katılan kadınlar, ilk kez ilçe dışına çıkıp çok eğlendiklerini belirterek, bu fırsatı kendilerine sunan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’e çok minnettar olduklarını söylediler.

Güneydoğu gezilerinin ardından Başkale’ye dönen kadınları karşılayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, benzer projelerin devam edeceğini söyledi. Öztürk; “Amacımız ev ve iş arasında sıkışan kadınlarımıza ve annelerimize rahat bir nefes aldırmaktı. Çünkü biz sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Bu anlamda ilçemizde kadınlarımız için düzenlediğimiz tarihi gezi ile hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Onların huzur ve mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Geziye katılan Gülay Biliciler ise, belediyenin düzenlemiş olduğu geziden dolayı Kaymakam Abdulselam Öztürk’e teşekkür ederek, “Bize böyle bir gezi imkanı sunduğu için tüm bayanlar adına teşekkür ediyorum. Buraları gezip görmekten çok mutluyuz” diye konuştu.