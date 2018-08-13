Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 16:19

Başkan Berge’den yapılandırma uyarısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, yapılandırma için sadece 6 iş günü kaldığına dikkat çekti.

Başkan Berge’den yapılandırma uyarısı

13 Ağustos 2018 16:19


Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Göksoy ve Berge, yapılandırmadan faydalanmak için toplam 6 gün olduğunu belirterek, uyarılarda bulundular.


2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının borçları 7143 sayılı yeni yapılandırma ile sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç