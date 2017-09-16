Başkan İlhan’dan ‘Cazibe Merkezleri’ açıklaması

Parti binasında gazetecilerle bir araya gelen Özay İlhan, “Gündemimiz Van” konulu basın toplantısının 9.’sunu yaptı. Toplantıda konuşan Van İl Başkanı Özay İlhan, ‘Cazibe Merkezleri’ programı konusunda Van’da neler yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yaptıklarını belirtti. Bir yıl önce Diyarbakır’da açıklanan programın 23 ili kapsadığını dile getiren İlhan, “Bu program çerçevesinde bölgede yılda 10 fabrika kurulacağı söylendi. Senede 200 bin kişinin istihdam edileceği, ilk 4 yılda kamu ve özel sektör tarafından 140 milyon dolar yatırım yapılacağı; ayrıca hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve sportif amaçlı yerlerin yapılacağı beyan edildi. Tarım ve hayvancılığa yönelik yatırımlar yapılacağı, barajlar ve sulama kanallarının, demiryolları ve tünellerin yapılacağı, çağrı merkezlerinin kurulacağı belirtildi. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak ‘Cazibe Merkezleri’ konusunda ilimizde neler yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalar yaptık. Araştırmalarımız neticesinde ‘Cazibe Merkezleri’ kapsamında yapılacak olan yatırımların gazete manşetlerinden öteye geçmediğini gördük” dedi.

İlhan, ‘Cazibe Merkezleri’ konusunda Van milletvekillerinin cevaplamasını istediği soruları da gazetecilerle paylaşarak, şöyle dedi:

“İlimizin ve bölgemizin en önemli meselelerinin başında gelen işsizlik sorunun çözümü için ‘Cazibe Merkezleri’ programında Van’da hangi yatırımlar yapılmıştır? Cazibe Merkezleri kapsamında hangi fabrikalar kurulmuştur ya da hangi fabrikaların kurulması için yer tahsis edilmiştir? Cazibe Merkezleri kapsamında ilimize çağrı merkezi kurulması söz konusu mudur? Cazibe Merkezleri programı kapsamında ilimize 1 yılda kaç TL yatırım yapılmıştır? Cazibe Merkezleri kapsamında ilimizde bir yılda kaç kişi istihdam edilmiştir?”