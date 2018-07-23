Dr. Fevzi Özgökçe, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajda, demokratik sistemlerin güçlenmesine önemli katkılar sağlayan basının, insan hakları ve demokratik yaşamın olmazsa olmazı ve şeffaf, saydam ve hesap verilebilir yönetim anlayışının da temel yapı taşlarından olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, “Bilindiği gibi, 24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve 25 Temmuz 1908’de çıkan gazetelerin sansürsüz yayımlanmasından bu yana 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.

Toplumun vaktinde ve doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasında basına çok büyük görevler düştüğünü kaydeden Özgökçe; basının doğru, güvenilir, nitelikli ve objektif haberleriyle daima toplumun beğenisini kazandığını belirterek, “Toplumsal değerlerimize saygıyı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak halkımızın doğru bir şekilde vaktinde haber alma ihtiyacını sağlayan basın mensupları ve kuruluşlarının bu önemli günlerini canı gönülden tebrik ederiz” şeklinde konuştu.

Gazeteciliğin, gerçekleri araştırma ve kamuyu doğru kaynaklardan en etkin şekilde aydınlatma mesleği olduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Basınımız, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, toplumu aydınlatarak, görev ve sorumluluğu yerine getirmektedirler. İfade ve haber alma özgürlüğünün kazanıldığı ve basınımızın daha özgür şartlarda çalışmasında mihenk taşı olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın, demokrasinin ve milli iradeye el koymaya çalışıldığı vatana ihanetin, insanlığın bittiği an olan 15 Temmuz darbe girişiminden günler sonraya denk gelmesi ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Bilindiği gibi bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vefalı ve kadirşinas halkımızı meydanlara davet etti, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma çağrısının yapılmasına aracı olan basın mensupları ve gazeteciler, o anda kutsal ve değerli bir görevi yerine getirmişlerdir. Bu vesileyle, doğru, tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla, mesai mefhumu tanımadan milletimize hizmet eden yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarında görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’nı 110. yıldönümünde tebrik eder, çalışmalarından üstün başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.