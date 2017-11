Başkan Özgökçe’den lösemili çocuklara moral

Dr. Fevzi Özgökçe, her yıl olduğu gibi bu senede lösemili çocukların tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Hematoloji Servisini ziyaret ederek destek oldu.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde giderek, tedavi gören çocukları her yıl ziyaret eden Başkan Özgökçe, çocuklara moral vermek amacıyla çeşitli hediyeler, boyama kitapları, satranç ve bisiklet hediye etti. Program kapsamında lösemili çocuklar için Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından canlı müzik etkinliği de düzenlendi. Başkan Özgökçe, çocuklarla birlikte canlı müzik etkinliğinde türkülere eşlik etti.

“Bizim için sadece bir hafta değil, 52 hafta Lösemili Çocuklar Haftası’dır” diyen Başkan Özgökçe, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim için sadece bir hafta değil, 52 hafta da Lösemili Çocuklar Haftası’dır. Biz her zaman bu çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. Bu çocuklarımızın tedavilerinde tek ihtiyacı olan şey moral ve motivasyondur. Bunun için biz de her zaman bu çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Özelikle lösemili kardeşlerimize bir hafta ayrılmış, ancak biz bir haftayı yeterli görmüyoruz. Her gün, her hafta biz sizlerin emrinde ve yanındayız. Yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak buradayız. Özellikle son 15 yılda Rabbim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’dan razı olsun. Her kesim tarafından AK Parti döneminde tüm hizmet alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da çağ atlatan çalışmalarıyla halkımızın takdirini almaktadır. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otelleri aratmamaktadır. Bu mükemmel yerlerde Tuşba Belediyesi olarak bugün sizlerle birlikte olalım istedik. Hayat devam ediyor, Cenab-ı Allah’tan ne gelirse başımız ve gözümüz üzerine diyoruz. Ama şuna da inanıyoruz; güç, kuvvet ve güven bizdedir. Yani biz ne kadar moralli, dirayetli ve dirençli olursak, doktorlarımızın verdiği ilaçlar o oranda etkili oluyor. Ailelerimizin ve özellikle anne babamızın duaları çok tesirli oluyor” dedi.

Yerel yönetimler olarak maddi ve manevi her zaman lösemili ailelerin yanında ve emrinde olduklarını ifade eden Özgökçe, “Bir an önce sağlığınıza kavuşacaksınız ve bizlerin yaptığı o güzel yolları kullanıp, parklarda hep birlikte oynayacağız. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkında birlikte yürüyeceğiz ve birlikte bisikletlerimizi süreceğiz. Çünkü tüm yolları, parkları sizler için yaptık, inşallah bir an önce sağlığınıza ulaşıp gelin. Anne babalarınız hakikaten gece gündüz demeden yanınızdalar, sağlığınız için gözlerini bile kırpmıyorlar. Huzurunuzda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Annelerimiz, babalarımız, hocalarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcı kardeşlerimiz, herkes elinden geleni yapıyor. Bizler Rabbimize ne kadar şükür etsek azdır. Bakın konuşabiliyoruz, yürüyoruz, şarkı söylüyoruz, söylenenleri duyabiliyoruz. Hastanemizin imkânları çok iyi, rektörümüz, dekanımız, başhekimimiz, hekimlerimiz, çalışanlarımız bizler bunların hepsine teşekkür ederiz. Sizlerle çok özel ilgileniyorlar. Bakın kendi evlatları gibi tüm çocukların ve ailelerinin isimlerini biliyorlar. Tedavi süreçleriniz uzun sürdüğünde; Tuşba Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa Van dışında gelen kardeşlerimize refakatçi misafirhanemiz bulunmaktadır. Dinlenmek isteyenler, kalmak isteyenler gelip evlerindeki sıcaklığı aratmayacak ve hiç kimseye minnet etmeden misafirhanemizde kalabilirler. Lösemili kardeşlerimizin aileleri kalmak istedikleri sürece bizim misafirimizdirler. Her zaman başımız ve gözümüz üzerinde yeriniz vardır. Bizim tabi tek istediğimiz, umudumuz ve duamız sizlerin bir an önce sağlığınıza kavuşmanızdır. Kardeşlerimize de hocalarının söylediklerini yaptıkları için onlara da çok teşekkür ederiz. Sizler doktorlarımızın dediğini yaptıktan sonra tabi şifa Cenab-ı Allah’tandır. Dünyanın neresine giderseniz gidin aynı tedavi uygulanmaktadır. Her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Uygun bir zamanda lösemili çocukları ve ailelerini misafir etmek istediklerini kaydeden Özgökçe, “Lütfen tüm servis olarak bir gününüzü bize ayırarak misafirimiz olunuz. Rabbim hepinize hayırlı şifalar versin, Allah yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.