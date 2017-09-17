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17 Eylül 2017 18:45

Başkan Soğanda 2017-2018 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının, öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Soğanda 2017-2018 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı

17 Eylül 2017 18:45


2017-2018 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Soğanda, Türkiye’de her eğitim öğretim yılının bir öncekinden çok daha iyi şartlarda başladığını söyledi. Türkiye’nin geleceğini inşa eden en önemli sorumluluk sahibi kitlenin öğretmenler olduğuna vurgu yapan Başkan Soğanda, mesajında, “Başarıya giden yol sadece öğretmenlerimizin fedakar çalışmalarına bağlı değildir. Biz velilere ve toplumumuza da düşen birçok iş vardır. Öğrencilerimizin uyuşturucudan, terör tuzaklarından, kötü alışkanlıklardan uzak kalması için elimizde geleni yapmalıyız. Bunlara eğitim öğretimin sağlanması için şartlar da gereklidir. Teknolojinin bütün imkanlarından çocuklarımızın eğitimlerinde faydalandığını görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. AK Parti iktidarıyla 15 yılda önemli derecede eğitim seferberliği yaşanmış, 15 yıl içerisinde tüm cumhuriyet döneminde yapılan derslik sayısı kadar derslik kazandırılmıştır” dedi.


Van’da bin 400 okul, 15 bin 500 öğretmen, 310 bin öğrenci, 10 bin 300 derslik, 25 özel okul ile 2017-2018 eğitim öğretim yılına başlayacağını dile getiren Soğanda, “Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin ve eğitim çalışanlarının yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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