Olağan Kongresinin yapılacağını belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur" dedi.

İl başkanlığında bir basın açıklaması yapan Başkan Türkmenoğlu, 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylaması sonrasında milletin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Türkmenoğlu, “Liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu ve ‘yuvam, sevdam, aşkım’ dediği partisine geri dönmüştür” dedi.

6. Olağan Kongre ile partilerinin içinde bulunduğu bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacağını dile getiren Türkmenoğlu, “AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti; ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamında gelmektedir. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonunda olacak ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Bu kapsamda kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” şeklinde konuştu.

Toplantıya Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve parti teşkilatı katıldı.