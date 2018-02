Başkan Vekili Çiçekli, kurubaş mahallesi sakinleriyle buluştu

Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında ziyaretlerini aralıksız sürdüren Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin bu haftaki durağı ise Kurubaş Mahallesi oldu. Kurubaş Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntıları dinleyen Çiçekli, 2017 yılında yapılan hizmetler ve 2018 yılı yatırım programı hakkında açıklamalarda bulundu. Edremit Belediyesinin destekleri ile hizmete açılan Kurubaş Camii’nde Cuma Namazı da kılan Başkan Vekili Çiçekli, namaz sonrası caminin en alt katında bulunan taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelerek yemek yedi. Burada kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Başkan Vekili Çiçekli, sorunların bir anda çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Her gelen kişinin yapılan hizmetlerin üstüne yeni birşeyler koymasıyla kalkınmanın sağlanabileceğini anlatan Başkan Vekili Çiçekli, “Ne yazık ki burada geçtiğimiz yıllarda arzu edilen hizmetlerin üst üste eklenmesini göremedik. Asfaltta sorunumuz var, doğalgazda sorunumuz var, çok fazla problemimiz var ve sizlerin benden bir an önce çözmemi beklediğinizi de biliyorum. Haklısınız hakkınızdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, ümmeti Muhammed’in bir evladının kapısının önünün çamur olması arzu ettiğimiz bir durum değil. Asfalt olmaması arzu ettiğimiz bir durum değil, doğalgazın gelmemesi, ulaşım sıkıntılarının yaşanması, parkın olmayışı, işsizlikle boğuşması, çoluğunun çocuğunun buradan kalkıp İstanbul’da, İzmir’de inşaatlarda harap olması; ellerinin, ayaklarının, vücudunun, uzuvlarının hasar görmesi ve inşaatta düşüp vefat etmesi, bunlar ne bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, ne kamu görevlisinin, ne bu devleti seven bir ferdin ne de Hz. Peygamberin ümmeti olan ve bu ümmetin neferi olan bir kişinin arzu edeceği hususlar değil. Ama tekrar altını çizmek istiyorum, bu sorunları ben oluşturmadım, bizim dönemimizde ortaya çıkmadı. Biz elimizden geldiğince sizin sıkıntılarınızı çözmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız ne kadar el veriyorsa, kaynaklarımız ne kadarsa, Ankara’dan, İstanbul’dan kardeş belediyelerimizden ne kadar destek alabiliyorsak, bunları ne kadar verimli kullanabilirizin derdindeyiz. Ama başkaları gibi birinin yakınını işe alayım da işe gelmesin, onu el üzerinde tutmamız gerekiyor demiyoruz. Bu benim yakınım, bu benim arkadaşım, bu benim dostum demiyoruz. Kaynakları birilerinin hatırına, birilerinin hukukuna personel alarak sizlerin yatırımındansa onların hatırına kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teröre de tepki gösteren Başkan Vekili Çiçekli, yaşanan süreçten evlerini terk edip kaçan insanlarla bire bir ilgilendiğini belirtti. Ev bulunması, yerleştirilmesi, iaşelerinin ödenmesi, kiralarının ödenmesi, destek olunmasıyla bizzat muhatap olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çiçekli, “Elhamdülillah ben Bayburt’ta doğdum, verilen bir mavi kağıtta şuralısın demek, suni ve dünyevi bir şeydir. Asıl önemli olan insanların kendilerini nereye ait hissettiğidir. Ben kendimi Van’a ait hissediyorum. Van’daki insanlara hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu benim için hayattaki var olma nedenlerimden bir şey. İnsanlara bir şey üretmek, faydalı olmak insanoğlunun varlık nedenidir. Hz. Peygamberin hadisinden belirttiği gibi ‘Bir günü diğer günüyle eşit olan zararda mıdır’ zarardadır. O yüzden her birimizin bir şeyler üretmesi gerekiyor. Bir şey üretmek için gayret ettim. Van’da, Edremit’te, Saray’da Vali yardımcılığında, nerde görev yaparsa yapayım Allah rızası için burada yaşayan her bir ferde, her bir vatandaşa, her bir ümmetin unsuruna destek olmak için önüme gelen her hususa sahip çıkmaya çalıştım, çıkmaya da devam ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yaptığı konuşma esnasında mahalle sakinlerine yapılacak hizmetler konusunda da müjdeler veren Başkan Çiçekli, daha sonra yöneltilen soruları da cevaplayarak not aldı. 2018 yatırım planını da açıklayan Başkan Vekili Çiçekli, toplantı sonunda ise mahalle sakinlerinin dile getirdiği tüm sorunların bulunduğu alanları tek tek gezip gördükten sonra bulunduğu yerden ayrıldı.