Belvan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belvan Ticaret Limitet Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2018-2021 yıllarını kapsayacak bin 634 işçiye yönelik toplu iş sözleşmesinin (TİS) ilk görüşmeleri yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda yapılan görüşmeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ülker Cem Kaplan ve Salih Allahverdi, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Belvan müdürler kurulu, sendika temsilcileri ve ilgili daire başkanları katıldı. 5 bölüm ve 30 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; sözleşme süresi, kapsamı, amacı, sendikal faaliyetler, mobbing, tenkisat usulleri, kıdem tazminatı ve yıllık izinler konuşuldu.

İşçilerin sosyal haklarının konuşulacağı toplantının ikinci oturumu ise 20 Kasım 2018'de yapılacak.