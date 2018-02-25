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25 Şubat 2018 22:34

Beşiktaş Çarşı Van Derneği’nin derbi sevinci

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yenmesi Çarşı Van Grubu tarafından coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş Çarşı Van Derneği’nin derbi sevinci

25 Şubat 2018 22:34


Beşiktaş’ın kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-1 yenmesi üzerine sokağa çıkan Beşiktaş Çarşı Van Grubu, galibiyeti doyasıya kutladı. Ellerinde Beşiktaş bayrağı ve meşalelerle Maraş ve Cumhuriyet caddelerinde sevinç gösterileri atan taraftarlar, daha sonra araçlarla kentte sevinç turu attılar. Galibiyetle ilgili konuşan Beşiktaş Çarşı Van Derneği Başkanı Gani Acar, “Maçı biz hak etmiştik. İlk yarıda üstün oynadığımız halde Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ama buna rağmen maçı alacağımızı biliyorduk. Haklı bir galibiyet aldık. Ben bu anlamda kulüp başkanıma, yönetime, futbolculara ve Beşiktaş Çarşı Van taraftarlarına teşekkür ediyorum” dedi.




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