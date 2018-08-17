Birincilik kupasını Başkan Vekili Yaşar’a hediye ettiler

Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı oyuncularını kabul eden Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, sporcuları almış oldukları başarıdan ötürü tebrik etti. Takımın önceki yıllarda elde ettiği başarıyı bu yıl da tekrarlayarak Türkiye şampiyonu olmasını beklediklerini ifade eden Yaşar, “Sizlerle hep gurur duyuyoruz. Hem ilçemizi hem de ilimizi Türkiye’de hakkıyla temsil ediyorsunuz. Başarılarınız hep daim olsun’’ dedi

Takım futbolcuları ise, her zaman desteklerini kendilerinden esirgemeyen Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’a teşekkürlerini ileterek, almış oldukları birincilik kupasını hediye ettiler.

Futbolcular ile bir süre sohbet eden Yaşar, Erciş Sahil Yolu 2. Etap Projesi çerçevesinde yeni bir kumsal sahanın da futbolculara tahsis edileceğini belirtti. Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımının ileriki günlerde Alanya’da düzenlenecek olan Plaj Futbolu Türkiye etabında Van ve Erciş’i temsil edeceği kaydedildi.