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17 Ağustos 2018 17:03

Birincilik kupasını Başkan Vekili Yaşar’a hediye ettiler

Van’ın Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı oyuncuları, TFF Plaj Futbolu Bölge Etabında almış oldukları birincilik kupasını Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’a hediye ettiler.

Birincilik kupasını Başkan Vekili Yaşar’a hediye ettiler

17 Ağustos 2018 17:03


Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı oyuncularını kabul eden Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, sporcuları almış oldukları başarıdan ötürü tebrik etti. Takımın önceki yıllarda elde ettiği başarıyı bu yıl da tekrarlayarak Türkiye şampiyonu olmasını beklediklerini ifade eden Yaşar, “Sizlerle hep gurur duyuyoruz. Hem ilçemizi hem de ilimizi Türkiye’de hakkıyla temsil ediyorsunuz. Başarılarınız hep daim olsun’’ dedi


Takım futbolcuları ise, her zaman desteklerini kendilerinden esirgemeyen Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’a teşekkürlerini ileterek, almış oldukları birincilik kupasını hediye ettiler.


Futbolcular ile bir süre sohbet eden Yaşar, Erciş Sahil Yolu 2. Etap Projesi çerçevesinde yeni bir kumsal sahanın da futbolculara tahsis edileceğini belirtti. Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımının ileriki günlerde Alanya’da düzenlenecek olan Plaj Futbolu Türkiye etabında Van ve Erciş’i temsil edeceği kaydedildi.




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