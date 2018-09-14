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Boş arazide halsiz bir halde bulunan Tavus kuşu tedavi altına alındı

Van’da vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, boş arazide halsiz bir şekilde bulunan Tavus kuşu tedavi altına alındı.

Van'da vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, boş arazide halsiz bir şekilde bulunan Tavus kuşu tedavi altına alındı.


Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, boş bir arazide kim yada kimler tarafından bırakıldığı tespit edilemeyen dişi Tavus kuşu buldular. Oldukça halsiz ve bitap durumda bulunan Tavus kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilerek tedavisine başlanıldı.

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