Büyükşehir Belediyesi aylık olağan meclis toplantısı

Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, atık su arıtma tesisi arsa tahsisinden otomobilciler ve traktörcüler toplu iş yeri yapı kooperatifinin 2007-2017 yıllarındaki kira borçlarına kadar 51 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, ayrıca belediyeye ait gezici sağlık tırının il sağlık müdürlüğüne tahsisi de karara bağlandı.

Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi’nde bulunan Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kayıtlı taşınmazın imar planı, tadilat talebinin imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin de görüşüldüğü toplantıda, Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olan arsanın tarım ve hayvancılık tesisi alanı olarak plana işlenmesi istendi. Bu sayede uzun süredir gündemde olan Et Süt Kurumu tesisinin yapılaşmasının hızlandırılması amaçlanıyor.

Toplantıda gündeme gelen ve karara bağlanan önemli maddelerden bir tanesi de, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun girişimleri sonucu Başbakanlık Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) alınan Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki mevcut ve isimsiz parka Milli Egemenlik Parkı isminin verilmesi kararı oldu.

Toplantıda, ayrıca çok sayıda imar tadilat dosyaları karara bağlanırken, 42 gündem maddesi ve 9 gündem dışı madde tartışıldı.

Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısına, genel sekreter ve ilgili meclis üyeleri katıldı.