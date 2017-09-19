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19 Eylül 2017 10:58

Büyükşehir Belediyesinden çığır açacak sosyal proje

Van Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), ‘Van Sosyal Gelişim’ projesi hazırladı.

Büyükşehir Belediyesinden çığır açacak sosyal proje

19 Eylül 2017 10:58


Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla sosyal belediyecilik alanında çığır açan Van Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan yaklaşık 2 bin gencin faydalanacağı sosyal gelişim projesi çalışmalarına start verdi. DAP ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında kentte dezavantajlı gençlerin sosyal hayata kazandırılması hedeflenirken, bu sayede gençlere milli ve manevi değerler aşılanarak terör örgütlerinin ağlarına düşmelerinin de önüne geçilecek.


Eğitim ve sosyal faaliyetlerin yer alacağı proje kapsamında yapılacak etkinlikle bireylerin sosyal ve ekonomik açıdan gelişim sağlaması planlanırken, 17 ay boyunca devam edecek proje sayesinde binlerce dezavantajlı gence ulaşılması hedefleniyor.


Basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvaları, kültürel geziler, yazar-şair buluşmaları gibi etkinliklerin yer aldığı proje ile ilk defa bölgede sosyal ve ekonomik anlamda dezavantajlı olan gençlere; kamera, fotoğrafçılık, yönetmenlik, spikerlik, drama, sosyal medya uzmanlığı gibi alanlarda da çeşitli eğitimler verilecek.


Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür ve kadın yaşam merkezleri ile kırsal kesimler başta olmak üzere tüm okullarda uygulanması planlanan projeye Ekim 2017’de start verilmesi beklenirken, projenin Mart 2018’de tamamlanması hedefleniyor.




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