Çaldıran Belediyesinden 139 kişiye sıcak yemek

Belediye ekipleri tarafından tespit edilen kimsesiz ya da yemek yapamayacak kadar durumu düşük olan vatandaşlar için iftar öncesi sıcak yemek ve sahurluk gıda bırakılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında belediye olarak yaşlı, kimsesiz ya da maddi olanakları bulunmayan vatandaşları unutmadıklarını belirterek, “Geçen Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de yapılan tespit çalışmalarının ardından her gün değişik menülerde olmak üzere iftarda üç çeşit sıcak yemek, sahur için de kahvaltılık malzemeleri 139 vatandaşımıza ulaştırarak hayır dualarını alıyoruz. Belediye olarak bizlerin görevi sadece yol, altyapı yapmak olmamalı, kimsesiz yardıma muhtaç vatandaşlarımızı da hatırlayarak yanların yer almak gerekir. Ramazan ayında ayrıca bin aileye Ramazan paketi dağıtarak katkıda bulunduk. Devletimiz vatandaşa hizmet olarak harcanmak üzere her ay düzenli para göndermektedir. Bizler vatandaşlarımızın bu parasını tek kuruşuna kadar koruyarak, birilerine peşkeş çekmeden fakir fukaraya hizmet olarak iade ediyoruz ve hayır dualarını alıyoruz. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” dedi.