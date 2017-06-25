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25 Haziran 2017 12:23

Çaldıran Belediyesinden Bayram Namazı sonrası vatandaşlara ‘Gırar Sıbe’ ikramı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından bayram namazı çıkışında vatandaşlara yöresel ‘Gırar Sıbe (sabah çorbası) ikramı yapıldı.

Çaldıran Belediyesinden Bayram Namazı sonrası vatandaşlara ‘Gırar Sıbe’ ikramı

25 Haziran 2017 12:23


Çaldıran Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı namazında camiye akın eden cemaate ilçenin meşhur çorbası olan Gırar Sıbe ikram edildi. Bir ilke imza atan Çaldıran Belediyesi, Merkez Camisinde kılınan bayram namazının ardından yapılan bayramlaşma sonrası kurulan sofralarda Gırar Sıbe ikramı yapıldı. Çaldıran’da gerçekleşen bu uygulamadan memnun olan halk, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a teşekkür ederek, uygulamanın her bayramda da devam etmesini istediler.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, Çaldıran ilçesinde eskiden insanların cami çıkışında toplu olarak belirli evlere giderek kahvaltı yaptıklarını hatırlatarak, “Ancak son zamanlarda bu geleneğin kaybolduğunu öğrendik. İnsanların toplu olarak bir arada bulunmalarını, bayramlaşmalarını, kaynaşmalarını sağlamak ve bayram sabahında hep bir arada kahvaltı yaparak unutulan geleneği yaşatmak istedik. Merkez Camimizde bulunan 450 kişiyle birlikte rahmet ve bereket ayını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşarken, aynı zamanda Ramazan Bayramı coşkusunu da halkımızla yaşadık. Yöremize ait Gırar Sıbe denilen yöresel sabah çorbasını ikram ettik. Geçmişte yapılan ancak zamanla unutulan toplu kahvaltıyı gelecek bayramlarda da inşallah yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın İslam alemine ve milletimize barış, huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.




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