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15 Eylül 2017 11:30

Çaldıran Belediyesinden Kur’an kursu onarımı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından Soğuksu Mahallesi’nde bulunan 70 kişilik Kur’an kursu onarıldı.

Çaldıran Belediyesinden Kur’an kursu onarımı

15 Eylül 2017 11:30


İlçenin en büyük mahallesi olan Soğuksu Mahallesi’nde 70 yatılı öğrencinin dini eğitim gördüğü Kur’an kursu, belediye ekipleri tarafından onarıldı. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce boya, badana ve peyzaj çalışması yapılan Ku’ran kursu, yeniden hizmete açıldı. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçenin en büyük mahallesi olan Soğuksu Mahallesi’ndeki yatılı Kur’an kursunda 70 öğrencinin yatılı eğitim gördüğünü söyledi. Dundar, “Beş kattan oluşan Kur’an kursumuz, eski yapı olduğundan genel bir bakıma ihtiyaç duymaktaydı. Bu genel bakımı Çaldıran Belediyesi olarak biz üstlendik. Boya, badana ve peyzaj çalışması ile birlikte diğer gerekli çalışmaları tamamlayarak yeniden eğitime sunmuş bulunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm camii, okul ve taziye evlerinin genel bakım ve onarımına yardımda bulunduk. Eğitim ve ibadetgahların yapıldığı yerler bizler için çok önem arz etmektedir. Burada dini eğitim ve öğretim yapılarak geleceğin ilim adamları yetişecektir. Bunlar da gelecekte bizlere ışık olacaklardır” dedi.




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