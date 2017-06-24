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24 Haziran 2017 11:16

Çaldıran Belediyesi’nden spor okulları hazırlık öğrencilerine destek

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, başarılı olan kız futsal takımına hediyeler verdi.

Çaldıran Belediyesi’nden spor okulları hazırlık öğrencilerine destek

24 Haziran 2017 11:16


Çaldıran ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulunda okuyan 13 kişilik kız futsal takımı, spor lisesi sınavlarına girecek 12 öğrenciye ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul hazırlık kursu gören 8 öğrenciye hediyeler verdi. Düzenlenen törende 33 öğrenciye futbol topu, voleybol topu, hentbol topu, eşofman, denge tahtası ve jimnastik sırası verildi. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "İlçemizde bulunan başarılı öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Seneye Türkiye Şampiyonası için ter dökecek kız futsal takımımızın başarısını yürekten tebrik ediyorum. Sizlerin başarılı olabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Başarı emek sizlerden, destek bizlerden olacak. Yeterki başarınızın peşinden koşun, koşmaya devam ederek çevrenizdeki insanlara yardımcı olarak örnek olmaya çalışın. Sizleri uluslararası arenada da görmek istiyoruz. Gerekli malzemeleri temin ederek alt yapı çalışmalarınıza hız vererek büyük hedefler belirleyerek emin adımlarla yürümenizi bekliyorum. Sınavlara girecek öğrencilerimizin de her zaman yanındayız. Hedefiniz her zaman büyük olmalıdır, yalnız değilsiniz. Çaldıran Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak her zaman başarıya doğru ilerleyen öğrencilerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz "dedi




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