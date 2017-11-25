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25 Kasım 2017 14:21

Çaldıran-Doğubayazıt karayolu ulaşıma açıldı

Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve yaşanan terör olayları nedeniyle uzun zamandır trafiğe kapatılan karayolu yeniden açıldı.

Çaldıran-Doğubayazıt karayolu ulaşıma açıldı

25 Kasım 2017 14:21


Tendürek Geçidi’nde PKK’lı teröristler tarafından araçların yakılması sonucu güvenlik maksatlı çift yönlü ulaşıma kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, aylar sonra yeniden ulaşıma açıldı. 65 kilometrelik karayolunun kapalı olması nedeniyle Ağrı’nın Patnos ilçesi üzerinden 300 kilometreden fazla yol giden sürücüler, hem zamandan hem de yakıttan dolayı sıkıntı çekiyorlardı.


PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karayolunun geçtiği Tendürek Dağı’nda yaz mevsimi boyunca operasyonlar aralıksız devam ederken, yolun açılması hem ilçe halkını hem de sürücüleri sevindirdi.


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar da, Twitter hesabından yolun açıldığını duyurarak, “Çaldıran-Doğubayazıt yolu bugün itibariyle trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza duyurulur” paylaşımında bulundu.




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