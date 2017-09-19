Çaldıran’da 19 Eylül Gaziler Günü

Çaldıran Kaymakamlığı önünde düzenlenen program; çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Programa Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ramazan Çokkıyak, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Sarı, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki programın ardından gazileri makamında kabul eden Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğini söyledi. Kaymakamlık ve belediye olarak her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını ifade eden Dundar, “Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anarken, hayatta olan gazilerimizin ise günlerini kutlar sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.