Çaldıran’da ‘kriz masası’ oluşturuldu

Yoğun kış şartlarının yaşandığı ilçede, vatandaşların sorun yaşanmaması için belediye bünyesinde kriz masası oluşturdu. Araç filosunu hazır beklettiren belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamlarken, 160 ton da tuz alımı yaptı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran ilçesinin Doğu Anadolu’da kış şartlarının en çetin yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirterek, “İlçemizde hava sıcaklığı zaman zaman eksi 45-46 derecelere kadar düşerken, yer yer kar kalınlığı iki metreyi buluyor. İlçemizde yüze yakın mahalle ve yerleşim yeri bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli çalışmaları başlatarak, kriz masası oluşturduk. Karla mücadelede ilçemizi bölgelere ayırarak araç filomuzu genişlettik. Yollarda buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 160 ton tuz aldık. Gerek öğrenci servislerinin zamanında çocuklarımızı okullarına ulaştırması gerekse de acil durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız” dedi.