Çaldıran’da muhtarlarla istişare toplantısı

Sosyal Hizmet Merkezinde İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda, Çaldıran Belediye Başkanlığının yaptığı ve yapacağı hizmetler ele alındı. Kaymakam Dundar, bu yaz sezonunda yapılmasını planladığı hizmetleri slayt gösterimi eşliğinde muhtarlarla paylaşırken, vatandaşın arzuladığı ve ihtiyaç duyduğu hizmetleri de kendilerine sunduklarını kaydetti. Dundar, “Amacımız lazım olan hizmeti halkımıza sunmaktır. Gelen her kuruş, vatandaşa hizmet olarak geri dönüyor. İlçemizde geçen yaz sezonunda kısmen yapılan yollara ilaveten kırsal mahalle grup yollarında Van Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa toplamda 54 kilometre sıcak asfalt yapılarak birçok mahalle yollarının sorununa köklü çözüm elde etmiş olacağız” dedi.

“İlçemizin en büyük sorunu, devlet hastanesi sorunuydu”

İlçemizde bir ilke imza atarak 87 taziye evi, Ku’ran kursu ve imam evi için malzeme yardımında bulunarak, ibadet yerlerine özellikle özen gösterdiklerini dile getiren Tekin Dundar, “Verdiğimiz yardımın ilk diliminden sonra ikinci dilimini de önümüzdeki aylarda yaparak, ibadet yerlerindeki sorunu tamamen çözmeyi hedefliyoruz. İlçemizin en büyük sorunu, devlet hastanesi sorunuydu. 75 yataklı D statüsündeki devlet hastanemizin temel kazı çalışması başlatıldı. İnşallah 15 aylık sürede bitirilerek, Çaldıranlı kardeşlerim tedavi için başka il ve ilçelere gitmekten kurtulmuş olacaktır. Yapılan çalışmalarımız sonucu ASM ve TSM için de yeni binaların yapımı kısa zamanda gerçekleşerek, sağlık hizmetlerinde gerekli çalışmalarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Eylül ayında ilçeye doğalgaz verilecek”

Sokak hayvanları için Kırguli mevkiinde hayvan barınağı yapımının devam ettiğini söyleyen Dundar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mezbahanenin temeli atıldı. 2 bin baş kapasiteli modern hayvan pazarının yapımına da yakında başlanacak. İlçemizde kalıcı hizmetlerin yapılması için çabalarımız devam ederken, doğalgazın verilmesi için yaptığımız girişimler sonuçlanarak yarın doğalgaz ana hattından ilk kaynak çalışması yapılacak. Eylül ayında ilçeye doğalgaz verilecek. Temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ederken, tüm ilçemizde 700 bin metrekare kilitli parke taşı yol çalışmasına başladık. Merkezdeki mahallelerimiz 40 gün içinde tamamlanacak, yaz sonuna kadar da ilçede yolları yapılmayan mahalle kalmayacaktır inşallah. İlçede esnafların rahat edebilmeleri ve seyyar satıcıların da ürünlerini güzel ortamda pazarlamalarını sağlamak amacıyla kapalı pazar alanımızın yapımına başladık. TOKİ yapımı için gerekli müracaatların olması halinde yapımına başlanacak. Isıtma sorununu ise ilçemizdeki jeotermalle gidereceğiz. İlçemizde bu yıl 87 derslik yapılarak eğitimde tarihin en büyük hizmeti sunulmuştur. Gelecek yaz sezonundan sonra ilçede derslik ihtiyaca kalmayacaktır.”

Toplantı, Kaymakam Dundar’ın verdiği yemeğin ardından sona erdi.