Çatak ilçesine modern otogar

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Çatak ilçe otogarı ve çevre istinat duvarı yapım işi çalışmaları devam ediyor. İlçe yatırımlarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Çatak’ta yaptığı asfalt ve modern mezbahane çalışmalarının ardından ilçede önemli bir sorunu daha ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Yıllardır düzenli araç depolama alanı olmayan ilçede araç trafiğini rahatlatacak ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak çalışma tüm hızıyla sürüyor.

2 bin 640 metrekarelik alanda inşa edilen otogar, 30 peron ve 210 metrekarelik idari binadan oluşuyor. 90 günde tamamlanması planlanan ve yaklaşık 806 bin 589 TL’ye mal olan otogar, çevre istinat duvarları ve asfalt çalışmaları yapılarak tamamlanacak.

İlçede otogar olmamasından dolayı mahalle ve köylerden gelen toplu ulaşım araçları cadde ve sokaklara park ederken, yeni otogarın yapımının ardından şehir içinde gelişi güzel parklar da son bulacak.