Çatak’ta temiz dere seferberliği

Çatak ilçesinde “Haydi Çatak Hep Birlikte Geleceğimize Sahip Çıkalım” kampanyası kapsamında Çatak’a hayat veren Sorkin ve Norduz derelerinin temizliği için ilçede seferberlik ilan edildi. Günlerdir cami hoparlörü, polis araçlarından yapılan anonslar, afişler ve bilboardlardan temizlik için çağrı yapıldı. Bugün Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ün başkanlığında derelerin temizliği için start verildi. Yatılı Bölge Okulu bahçesinde toplanan kurum amirleri, askerler, belediye çalışanları, güvenlik korucuları, polisler, öğrenciler ve vatandaşlara ilk önce poşet ve eldiven dağıtıldı. Daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, beraberindekilerle dere kenarından başlayarak çöpleri topladı. İş makinelerinin de katıldığı çalışmalarda derenin içine giren işçiler zor şartlarda dipteki çöpleri elleriyle ve aletlerle topladı. Onlarca poşet çöpün toplanmasının ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül katılanlara teşekkür etti.

"Temizlik sürekli olmalı"

Temizliğin sürekli olması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Akgül, "Bu sadece farkındalık oluşturmak için yaptığımız bir faaliyet. Bundan sonra asıl önemli olan kirletmemek. Zaten kirli alanları temizleyeceğiz. İstedik ki gönüllülüğün esas olduğu bu çalışmaya 7’den 70’e herkes katılsın. Kampanyamız kapsamında çalışmamıza ilgi çok iyiydi. İnşallah bu çalışma herkese örnek olur. Herkes kendi ailesiyle çevre temizleme faaliyetine katılmış olur ve bundan sonra Çatak’ın dereleri temiz akmaya devam eder. Su hayattır diyoruz. Suyu kirletmemeliyiz. Çünkü kirli olursa o zaman içinde yüzme öğrenen çocuklarımız, doğa sporları yapan gençlerimiz zarar görür. Ayrıca bu suyu tarımsal faaliyetlerde kullanıyoruz. Turistler geldiğinde bu deremizi temiz görmeli. İnşallah bugün derelerimizi güzel bir şekilde temizledikten sonra bir daha kirletmeyeceğiz" dedi.