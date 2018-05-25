Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

Kiralık katiller bunlar. Böyle bir yapı içinde mücadele ediyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Dimdik durarak, gece yarılarına kadar çalışarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Elite World Van Otelde düzenlenen ‘Van Güçbirliği Toplantısı’na Bakan Mehmet Özhaseki, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Van’ın gelecekte nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir fikrin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Hayvancılık kentlerinde farklı, turizm kentlerinde de farklı planlamaların yapılacağını dile getiren Özhaseki, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinin kendiliğinden büyüdüğünü, ancak onun dışındaki illerde büyüme konusunda çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Kayseri’de göreve başladığında kaçak su, gece kondu, kaçak yapı ve alt yapı alanlarında sorunların olduğunu ifade eden Özhaseki, yaptıkları çalışmalarla Kayseri’nin şu anda Paris’ten bir eksiğinin olmadığını, kaçak yapı ve gecekonduların kalmadığını, raylı sistemin çalıştığını, Erciyes’te Avrupa standartlarında kayak merkezi yaptıklarını söyledi.

“Yüzde 0 faizli kredi vereceğiz”

Zor bir coğrafyada olduklarını, coğrafyanın altının da üstünün de hareketli olduğuna dikkati çeken Mehmet Özhaseki, “Bu ülkede şu anda bile bir sürü deprem oluyor. Son yüz yıl içinde bu ülkede 56 tane 6 ve üzerinde şiddette deprem var. 83 bin insanımız öldü, 100 milyar dolar maddi kaybımız var. Yapı kayıt belgesi çıkarıyoruz şimdi. Önce binalarımıza kimlik vereceğiz, sonra belediyelerimiz kentte dönüşüm yaptıklarında yüzde 0 faizli kredi vereceğiz. Belediye başkanlarımıza çok iş düşüyor. Belediyeler kentsel dönüşüm alanlarını belirleyecekler, belediyeler projeler hazırlayacaklar. Mahalle konsepti içinde herkesin özlediği komşu ilişkilerinin yaşadığı, meydanı, merkezi, camisi olan mahalle konseptinde projeler getirecekler, onlara yüze 0 faizli krediler vereceğiz. Yapı kayıt belgesinden toplayacağımız paraları belediye başkanlarına mahalleleri dönüştürmeleri için vereceğiz. Ülkenin altındaki depremselliği aşabilmemizin yolu bu” dedi.

“Gerçek yüzleri 15 Temmuz’da görüldü”

Ülkenin üstündeki hareketliliği de herkesin bildiğini dile getiren Mehmet Özhaseki, 40 yıldır ülkenin başında PKK belasının bulunduğunu hatırlattı. Önce hak arama mücadelesi gibi başlatılan mücadelenin geldiği noktayı herkesin gördüğünü söyleyen Özhaseki, bölgede 70 bine yakın hasarlı binanın zararlarını ödediklerini, 26 bin ev yaptırdıklarını ve vatandaşlara dağıttıklarını anımsattı. Vatandaşların mağdur ve masum olduğunu, militanların, satılmışların insanları evlerinden çıkararak çatışma alanı haline getirdiğini belirten Özhaseki, FETÖ belasının da din tarafından ülkeyi vurduğunu, “Dindarız, hizmet edeceğiz” diyerek insanları kandırdıklarını belirtti. Özhaseki, “Fakirlerden geldiler çocuklarını istediler ve zenginlere ‘para, zekat verin’ dediler. Gerçek yüzleri 15 Temmuz’da görüldü. Milletin meclisini, Cumhurbaşkanının çalışma ofisini bombaladılar, sivil insanlara kurşunlar yağdırdılar. 250 şehidimiz var” diye konuştu.

“Bizim gönül coğrafyamızda ne kadar ülke varsa perişan ettiler”

Bir de DEAŞ diye batının, ABD’nin uydurduğu bir örgütün olduğunu, onu bahane ederek bölgede toplandıklarının altını çizen Özhaseki, “Sakal uzattılar DEAŞ’çı, sakalları kesiyorlar PYD’li PKK’lı oluyorlar. Savaştırdıkları elemanları oradan toplayıp başka yere götürüyorlar. Kamyonlarla taşıyorlar hem de. Bir PKK itirafçısı diyor ki, ‘bana dediler kamyonun içi bomba dolu, buraya götür bırak. Ayrıldıktan 5 dakika sonda patlatacaklar dediler. Ben götürdüm, daha içindeyken patlattılar.’ Ağır yaralı hastaneye götürülmüş, düşünürken ‘ben ayrılacaktım beş dakika sonra patlatacaklardı, neden ben içindeyken patlattılar. Beni yok etmek istiyorlar’ dedi. O itirafta çok önemli bir şey söyledi. ‘Bize 15 Temmuz’dan bir ay önce emirler geldi. Askerlere kurşun atmayın karakol basmayın.’ 15 Temmuz oldu, başarısız oldular. Def edildiler. Emir yenilendi ‘askere de kurşun sıkabilirsiniz.’ Bu ne anlama geliyor. Bunların patronları aynı. Bu ülke üzerindeki hedefleri belli olan insanlar. Bu ülkeyi parçalamak isteyenler. Dirliğimize, birliğimize göz koyanlar bir taraftan ırk, diğer taraftan din temelli örgütleri ortaya çıkardılar ve bu ülkeyi yok etmek istiyorlar. Bizim gönül coğrafyamızda ne kadar ülke varsa perişan ettiler. Hepsinin üstüne gittiler, çatışmalar çıkardılar, başındakileri devirdiler. Kan, gözyaşı, rezillik var. Bunu Türkiye’de de denediler. Bunu Suriye topraklarında toplananlara sormayacak mıyız? 10 bin kilometre ötede ne işiniz var diye sormayacak mıyız? Amerikalılarla Suriyelilerin bir ortak tarihleri, akrabalıkları mı, kardeşlikleri mi var? Biz akrabayız, kardeşiz, onların nesi var, sormayacak mıyız? Bitlerini bile vermezler, neymiş demokrasi getireceklermiş. Geldikleri nereye huzur, demokrasi, insan hakları getirmişler. Irak’a mı, Suriye’ye mi, Filistin’e mi?” ifadelerini kullandı.

Fas’ta iklim konferansına katıldığını, küresel ısınmaya, denizlerdeki canlılığın yok olmasını engellemek amacıyla 100 milyar dolar toplanmasına karar verildiğini, tüm kararlara katıldıklarını dile getiren Özhaseki, bu toplantıda bir konuşma yaptığını da hatırlattı. Özhaseki, “100 milyar doları neden topluyoruz? Otlar kurumasın, balıklar ölmesin diye mi? Ama şu anda açık denizlerde küçük çocuklar boğuluyor, anneler dağlarda ölüyor. Onların sizin yanınızda ot kadar değeri yok mu?” diye konuştuğunu belirtti.

“PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C bunların taşeron örgütleridir”

Birlik ve beraberliklerini bozmayacaklarını, buna çalışanlara da fırsat vermeyeceklerini söyleyen Özhaseki, “Finans yönünden bizi çökertmek adına batının denemediği yöntem kalmadı. Yabancı ortaklı şirket sayısı şu anda 60 bin civarında. 2002’de bunun sayısı 4 bin civarındaydı. Çok güzel çalışmalar yaptık. Yabancı firmalarla ortaklıklar kuruldu. Bunlara ‘Türkiye’den çıkın, Türkiye’de yatırım yapmayacaksınız’ dediler. Hala o baskı devam ediyor. Emin olun, bir ay sonra seçim var. Onların çoğu hizaya gelecek. Burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği üyeleri yavaş yavaş hizaya geldiler, eşit ülke gibi görüyorlar. Türkiye onlar için emir verilecek bir ülkeydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP- Kiralık katiller bunlar. Böyle bir yapı içinde mücadele ediyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Dimdik durarak, gece yarılarına kadar çalışarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Beşir Atalay, 2016 yılında başlayan Van Güçbirliği Platformunun Van’ın sorunlarının görüşüldüğü ortak akıl platformu olduğunu söyledi. Bugün 9. toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Atalay, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Çevre yolunun Van’ın önemli çalışmalarından biri olduğunu belirterek, “Hedefimiz kısa sürede 18. Madde uygulamasını yaparak çalışmaya başlamaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuya gösterdiği ilgi takdire şayandır. Atık su arıtma tesisinin yanında Van için önemli olan katı atık entegre tesisi kuruyoruz. Artık vahşi depolama alanını kapatıyoruz. Ayrıştırma tesisi kuruyoruz. Bir başka konumuz ise Van Gölü’nün dip çamurunun temizliğidir. Burada Van Büyükşehir Belediyesi olarak İskele Mahallesi sahilinin temizlenmesi bizim için çok önemlidir. 100 bin metreküplük bir alanı temizlememiz gerekir. Bu konuda da sizlerden maddi ve tecrübe anlamında destek bekliyoruz” dedi.

Katılımcıların da görüşlerini dile getirmesinin ardından toplantı sona erdi.

“Erdoğan önderliğinde ekip olarak 15 yılda sessiz devrim gerçekleştirdik”

Güçbirliği toplantısının ardından AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyelerince kurulan iftar çadırında vatandaşlarla orucunu açtı.

İftar öncesinde vatandaşlara hitap eden Bakan Özhaseki, bu dünyaya kimsenin dilekçe vererek gelmediğini söyleyerek, “Allah takdir ediyor ve istediği zaman istediği mekanda dünyaya getiriyor insanoğlunu. Gitmek istediğinde de gitmek istiyor musun diye sormuyor. İmtihan ikisi arasındaki zaman dilindedir. Hayır mı şer mi işledik. Allah tek tek bu dünyadayken yaptıklarımızın hesabını soruyor. Önemli olan eserler ortaya koyabilmek. Erdoğan önderliğinde ekip olarak 15 yılda sessiz devrim gerçekleştirdik. Her alanda çok önemli işler yaptık. Bu ülkede insanların inançları üzerindeki baskıları kaldırarak, kötülükleri gidererek, demokrasiyi zenginleştirerek yaptık. Hepimizin dikkat etmesi gereken nokta var. Gönül coğrafyamız üzerinde oyunlar oynanıyor. Huzur bırakmadılar, birbirlerine düşürdüler bu ülkeleri. Oralarda kan ve gözyaşı var. Türkiye üzerinde de denemeler yaptılar. Bunları biliyorsunuz. PKK, FETÖ, DEAŞ ile bizim de huzurumuzu kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mülteciler geldiği zaman kapısını açan bir toplum var, o da Türkiye. Garibanlara yardım eden ülke Türkiye. Avrupa ülkeleri mülteciler gelmesin diye tel örgüler çekiyor. Allah birliğimizi bozdurmasın. Huzurumuza kast edenlere fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, iftardan sonra Van’dan ayrıldı.