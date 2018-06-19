Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gülsuyu ile karşılama

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 13.30’da Beşyol Meydanı’nda yapacağı miting öncesi kentteki cadde ve sokaklara gülsuyu sıktı. Yoğun katılımın beklendiği miting alanı çevresinde ise vatandaşların serinlemesi için özel araçlarla gül kokulu su püskürtülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Van’da misafir edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, “Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize yapacağı ziyaret bizi oldukça mutlu etti. Kentin genel temizliği, cadde ve sokakların düzeni noktasında göreve geldiğimiz günden bu yana titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bugün ise Cumhurbaşkanımızın kente gelişi dolayısıyla bir ilk gerçekleştirerek cadde ve sokaklarımıza gül kokusu sıktık. Bunun yanı sıra miting alanı çevresine de Cumhurbaşkanımızın konuşması süresince özel araçlarımızla gülsuyu püskürteceğiz. Bu şekilde Cumhurbaşkanımızı Vanlılar olarak gül kokularıyla karşılayacağız” dedi.