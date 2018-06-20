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20 Haziran 2018 15:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edremit’e büyük övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevlendirme yapılmasının ardından hayata geçirilen hizmetlerden dolayı Van’ın Edremit ilçesinden övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edremit’e büyük övgü

20 Haziran 2018 15:41


Van Beşyol Meydanı’nda dün düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir sevgi seliyle karşılanmıştı. Mitingde konuşan Erdoğan, "Kardeşlerim, biz hizmetin, projenin, yatırımın sadece adını anmakla kalmıyoruz. 16 yıldır örneklerini gösteriyoruz. Terör örgütleri Van’a, Vanlı kardeşlerime çok çektirdi. 16 yılda Van’a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 26 katrilyon Van’a yatırım yaptık. Bunun 16 katrilyonu sadece depremde. Biz size aşığız, Van’ı seviyoruz, Van’ı bir kenara koymadık. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet. Şimdi Edremit’e bakıyorum. Güzelliğe bak, adeta modern bir batı şehri” demişti.


Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, övgülere karşılık sosyal medya hesabında, “Cumhurbaşkanım sizin riyasetinizde bu memlekete hizmet etmek bizim için şereftir. Edremit’i beğenmeniz bize vereceğiniz en büyük hediyedir, sağ olun, var olun. Ümmetin liderliğinde Rabbim size uzun ömürler nasip etsin” açıklamasını yaptı.




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