Arkasını eli kanlı katillere dayandırarak demokrasi nutukları çekenler, olsa olsa terörist yardakçısı olur. Suriye’de yaşananlar ortada. Bölgede emperyal amaçları olan ülkelerin orada etekleri altına girip kantonculuk yapanlar derslerini birer birer alıyor. Dün Suriye halkına zulüm ederek kendilere terör koridoru oluşturanlara Fırat Kalkanı ve Afrin’de derslerini vermiştik, şimdi Münbiç’te veriyoruz" dedi.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’ın bugün bir başka olduğunu belirterek, "Meydan dopdolu, yollar dopdolu. Van başkasın. Her karışı evliyaların, gönül insanlarının manevi izleriyle bezeli Van, burada türbesi, makamı, izi olan büyüklerimizin aziz hatıralarını bağrında yaşatan Van; gölüyle kaleleriyle, şelaleleriyle, kahvaltısıyla dünya markası olmaya ilerleyen Van, bir asır önce özgürlüğünü, canı kanı pahasına kazanan Van; depremlerle, terör saldırılarıyla sarsılmayan, daima dimdik ayakta kalmayı başaran Van, bugün bir kez daha senin tertemiz kalbine geldim. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim, sizleri gönülden selamlıyorum" dedi.

"Kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz"

Van’a ait "Bu dağda maral gezer, zülfünü tarar gezer, dağ bizim maral bizim, avcı burada ne gezer" türküsünün sözlerini de dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Van bizim, Vanlı bizim, biz burada teröristleri, haramzedeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Büyükşehir belediyesi bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Bu belediyenin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depreminde bina kalıntılarının altında ilk belediye kalmıştı. O gece buradaydım. Tüm kurumlarımızı seferber ettik. Van’ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depremde Van’a 16 katrilyon harcadık. Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Hizmet için kullanmaları gereken parayı ne yaptı? Kandil’e gönderdi. Örgüte teslim etti. Şu anda Van’da valimiz belediye başkanlığı görevini yürütüyor mu? Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Farkımız bu. Yollar pırıl pırıl daha iyi olacak. İstanbul’da Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı ne ise Van’da da o olacak. Biz hizmet siyaseti, onlar kan, kin, istismar siyaseti yaptılar. 24 Haziran, ülkemizin tamamı gibi Vanımız için de bir dönüm noktası olacak. Van güçlü meclis için hazır mıyız? Güçlü hükümet için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Van vakit, birlik vakti diyor muyuz? Vakit Van vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdemlik ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz? İşte benim tanıdığım, aşık olduğum Van bu."

"Terör örgütleri Van’a, Vanlı kardeşlerime çok çektirdi"

Van’a yapılan yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim, biz hizmetin, projenin, yatırımın sadece adını anmakla kalmıyoruz. 16 yıldır örneklerini gösteriyoruz. Terör örgütleri Van’a, Vanlı kardeşlerime çok çektirdi. 16 yılda Van’a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 26 katrilyon Van’a yatırım yaptık. Bunun 16 katrilyonu sadece depremde. Biz size aşığız, Van’ı seviyoruz, Van’ı bir kenara koymadık. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet. Şimdi Edremit’e bakıyorum. Güzelliğe bak, adeta modern bir batı şehri. Erciş, aynı bir batı şehri. Eğitimde 8 bin 758 yeni derslik kazandırdık. Van’a 448 trilyon eğitim yatırımı yaptık. Yaptığımız yatırımlarla Yüzüncü Yıl Üniversitesini büyüttük. 7 bin 500 kişi kapasiteli yurt yaptık" ifadelerini kullandı.

Erciş’e yapılan yatırımları da kurulan dev ekranda anlatan Erdoğan, "Bunlar TOKİ’nin Erciş’te yeni yaptığı kentsel dönüşüm binaları. İnşallah kısa bir zaman içerisinde bitiyor. Nasıl? Biz buyuz, bizde laf yok, icraat var. Cami bitti, şimdi etrafındaki dükkanlar, ofisler yapılıyor. Allah’a hamd olsun, depremde söz vermiştim. İşte şimdi bunlar oluyor. Erciş’e girerken konutlar nasıl? Muhteşem, adeta yeni bir şehir inşa ettik. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Durmak yok yola devam. Van’a gördüğünüz gibi bir de 5 bin seyirci kapasiteli spor salonu yaptık. Kızınız Nur Tarar’ın ismini verdiğimiz salon nasıl" diye konuştu.

Sağlıkta 66 tesis inşa ettiklerini ve ihtiyaç sahibi, şehit yakınları, gazilere, engellilere ve yaşlılara da 4,5 katrilyon tutarında kaynak aktardıklarını söyleyen Erdoğan, bir kız çocuğunun fenalık geçirmesi sonucu konuşmasına ara verdi.

"Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz"

Kalabalığa PKK’nın ne yaptığını da soran Erdoğan, "PKK ne yapıyor? Yakıyor, yıkıyor. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz. Onlar yıkar yakar, biz yaparız. Kardeşlerim Erciş’te kentsel dönüşüm yoluyla 65 trilyonluk yatırım olan dükkan ve ofis inşa ettik. İnşallah hizmete sunacağız. 2002 yılına kadar 36 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz 510 kilometre daha ilave ettik. Maliyeti 2,5 katrilyon olan yol projelerimiz devam ediyor. İnşallah iki yıla kadar bitecek. Bölge hastanesi köprülü kavşak ise önümüzdeki yıl bitiyor. Kış geldiğinde Bahçesaray’a ulaşım aylarca mümkün olmuyordu. Şimdi biz Bahçesaray’a yol yaptık mı? Biz yaparız, onlar yıkar. Van çevreyolu 23 kilometre uzunluğunda 150 trilyon maliyeti olan bir yatırım. En kısa sürede Van çevre yolunu sizlerin hizmetine sunacağız. Van Gölü kenarına gemi inşaat tesisi kurduk. 2 büyük feribot inşa ediyoruz. 50 vagon kapasiteli ilk feribotu ocak ayında hizmete aldık. Diğeri de bu ayın sonunda suya indiriliyor. Tatvan-Van feribot iskelelerini yenileyip bağlantı yolunu yapıyoruz. Van-Kapıköy demiryolunu modernize ediyoruz. Ferit Melen Havalimanı’nı tekrar ele alıp yeniledik. 2013 yılında 114 bin olan yolcu trafiği, 2017 yılında 1 milyon 665 bine ulaştı. Biz buyuz. Van’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacı için Morgedik Barajı’nı inşa ettik. Bunu biz yaptık, belediye yapmadı. Aslında büyükşehir belediyesinin görevi, içme suyunu temin etmektir. Bunların derdi terör. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak değil. Ben seçildiğim zaman İstanbul susuzdu. Belediyeyi CHP’den aldım, su yoktu. 180 kilometreden İstanbul’a su getirdim. O gün bugündür İstanbul’da su sorunu yok. Biz buyuz" dedi.

"Huzurun olmadığı bir yere kimse risk alıp gelmiyor"

Van’ın potansiyelinin de çok büyük olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Van’ın potansiyeli öyle büyük ki hangi proje hayata geçirilirse iş yapar. Bunun için Van’a yatırımcı çekeceğiz. Özellikle turizm sektöründe yatırımcı çekeceğiz. Geçenlerde turizmcilerle bir araya geldim. Van, İran’dan gelen turistlere cevap veremiyor. Burada yapacağımız otellerle İranlı turistlere ev sahipliği yapacağız. Gelirken caddede İranlı kardeşlerimizi gördüm. Bunlar buraya hareketlilik getiriyor. Bunu da başaracağız. Teşviklerle üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var, huzur. Terörden, teröristten korkmayacağız. Teröristlere 24 Haziran’da demokrasi ile ders vermeye hazır mıyız? Huzurun olmadığı bir yere kimse risk alıp gelmiyor. Dolayısıyla istihdam olmuyor."

CHP’ye tepki

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne tepki gösteren gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP ağzında, diğerlerinin ağzında terörle mücadele duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok. Bu bizim derdimiz. Yeri geldi bize karşı PKK, FETÖ ve DEAŞ’ı kullandılar. Hamd olsun hepsinin de üstesinden geldik, şimdi bu güzel iklimi kalıcı kılma zamanıdır. Hedeflerimize birlikte yürüyelim. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işi hep birlikte başaracağız. Bu defa Van’ı çok farklı gördüm. İnşallah Van 24 Haziran’da küllerinden doğacak, yeniden bir destan yazacak. 2 hafta önce Diyarbakır’daydım, orada da çok farklı bir iklim vardı. Bizim tek bir amacımız var, 81 milyon vatandaşımızla birlikte sizlere hizmet etmektir. Siz benim kardeşimsiniz. Sizin Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez olmanız, bunlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren, beni yaradan Allah sizleri de yarattı. Beni ilgilendiren bu. Onun için yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Ölçü Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Roman olmak değil. Seveceğiz. Hem seveceğiz hem sevileceğiz."

"Bölücü terör örgütü, Kürt kardeşlerimize adeta kan kusturdu"

Demokraside de ekonomide de Van’la birlikte Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkesi haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Birileri çıkıyor geçmiştekileri şimdiki gibi anlatıyor. Van ekonomide 3, 5, 10 kat ileri gitmiş. Anne ve babalarınıza sorun. 10-15 yıl önce bu Van nasıldı? Peki bunu kim yaptı? Biz yaptık. Demokraside, haklarda 15 yıl önceki seviyede kalması mümkün mü? İnsanlar baskı görüyor, zulme uğruyordu. Böyle bir şey var mı? İnkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Hangi Kürt kardeşim Kürt olduğu için dışlanıyor? Böyle bir baskıyı kabul etmemiz mümkün değil. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan, karşısında bizi bulur, devletimizi bulur. Geçen dönem CHP’nin bir hanımefendi milletvekili İstanbul Üniversitesinde önemli bir görevdeydi. Başörtülü kardeşlerimize ikna odalarında neler yaptıklarını biliyorsunuz. İşte bunlar böyle. PKK’nın desteklediği parti, o anneleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde hüngür hürgür ağlatmadılar mı? Çocuklarını Kandil’e gönderdiler. O anneler bana geldiler, konuştuk. Bir baba olarak acılarını dinledim. Onlar Kandil’e götürürler. bizler de anne babalarına teslim etme mücadelesini veriyoruz. Bu ülkede bütün vatandaşlarımız birinci sınıf vatandaştır. Biz devlet zulmünü ortadan kaldırdık. Bölücü terör örgütü, Kürt kardeşlerimize adeta kan kusturdu. Kürt kardeşlerimizin beklentilerini karşılamak için tarihi reformlar yaptık, akan kanı durdurmak için tarihi bir adım attık. Biz ne kadar iyi niyetle adım attıysak, onlar alçakça karşılık verdi. Şimdi devran değişti" ifadelerini kullandı.

"Geriye dönüş asla söz konusu değil"

Hükümet sistemini değiştirdiklerini ve perşembe ile cuma akşamı da yeni hükümet sistemini televizyon kanallarında anlatacağını belirten Erdoğan, "Özgürlüklerden taviz yok. Geriye dönüş asla söz konusu değil. Ağızlarında demokrasi kelimesini bırakmayanlar, ellerine fırsat geçtiklerinde nasıl dünyanın en zalim insanları olduğunu gördünüz. Her fırsatta Kürtlerin haklarını yiyerek sizleri istismar ederler, arkada yemedikleri halt bırakmadılar. Bunu Van’da, Siirt’te, Bitlis’te, Diyarbakır’da gördüm. Şimdi Diyarbakır’a gittiğimde o güzelliği gördüm. Daha da iyi olacak. Milletimizin tamamı gibi sizin de hak ve özgürlüğünüzde hiçbir sorun yok. Dilinizi, inancınızı her yerde yerine getirebiliyor musunuz? Kılık kıyafetinize karışan var mı? İşte ’kılık kıyafete karışıyorlar’, işte burada herkes var. Karışamaz kimse. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlara kadar bölgemizi Türkiye ortalamasından aşağı koymadık. Bu ülkede yasak olan tek şey var, o da terördür. Biz kimsenin ne pahasına olursa olsun Türkiye’yi yeniden terör batağına sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Arkasını eli kanlı katillere dayandırarak demokrasi nutukları çekenler, olsa olsa terörist yardakçısı olur. Suriye’de yaşananlar ortada. Bölgede emperyal amaçları olan ülkelerin orada etekleri altına girip kantonculuk yapanlar derslerini birer birer alıyor. Dün Suriye halkına zulüm ederek kendilerine terör koridoru oluşturanlara Fırat Kalkanı ve Afrin’de derslerini vermiştik, şimdi Münbiç’te veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Van milletvekili adaylarını tanıtan Erdoğan, daha sonra Adana’ya gitmek üzere Van’dan ayrıldı.