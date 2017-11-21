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21 Kasım 2017 15:25

DAKA’dan tekstil sektörünü tanıtım atağı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının daveti üzerine İran’dan gelecek olan heyet, bölgedeki tekstilci iş adamlarıyla bir araya gelerek, tekstilkent ve tekstil fabrikalarında incelemelerde bulunacak.

DAKA’dan tekstil sektörünü tanıtım atağı

21 Kasım 2017 15:25


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, Van’ın da içinde bulunduğu TRB2 bölgesinde gelişmekte olan tekstil sektörünü İran pazarına tanıtmak ve bu sektörde iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla İran’dan bir heyetin bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın daveti üzerine bölgemize gerçekleşecek olan ziyaret, 23 Kasım Perşembe günü yapılacak olan ortak toplantıyla başlayacak. İran’ın Tebriz ve Urumiye kentlerinden iş adamları sanayi ve ticaret odası temsilcileri ile kamu görevlilerinin yer alacağı heyet, Van’da tekstilci iş adamlarıyla ortak toplantının ardından Van Tekstilkenti ziyaret edecekler. Ziyaretin ikinci gününde ise Bitlis ve Muş illerimizdeki tekstil fabrikalarını ziyaret edecek olan heyet, bu illerimizde de iş adamları ile görüşmeler yapacaklardır” denildi.




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