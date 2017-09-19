(Düzeltme) Özalp Devlet Hastanesinde bir ilk

Yaklaşık bir yıl önce kullanıma giren yeni hastane binasında hizmet vermeye başlayan Özalp Devlet Hastanesinde imkanlar dahilinde büyük sayılabilecek ameliyatlar yapılmaya başlandı. İzmir 9 Eylül Üniversitesinden uzmanlığını aldıktan sonra ilçeye atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Atabay, 57 yaşında tedaviye dirençli kanaması olan ve myoma uteri tanısı konulan hastaya Histerektomi (rahim alınması)+BSO (yumurtalıkların alınması) operasyonu gerçekleştirdi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Op. Dr. İhsan Atabay, ilçeye atanmadan önce son 1,5 senelik süre zarfında kadın doğum uzmanı olmadığını söyledi. Bu nedenle yeni kurulan ameliyathanede çoğu cerrahi ekipmanın başlangıçta bulunmadığını kaydeden Atabay, zaman içinde eksikleri tamamlandıkça ameliyathanenin daha aktif hale geldiğini ve bölge halkının ihtiyaçlarına daha yüksek kalitede çözümler üretmeye başladıklarını kaydetti. Atabay, “Özellikle ameliyathanede cerrahi el aletleri eksiğinin giderilmesi ile idrar kaçırma, açık ve kapalı rahim ameliyatı, tüp bağlanması ve gebelik isteyen hastalar için histeroskopik çözümler gibi komplike sayılabilecek ameliyatların da hastanede yapılabilir hale geldi. Doğum oranı oldukça yüksek olan bölgede ilk sezaryen ameliyatının da gurunu yaşamıştık. Şimdi artık gebelik dışındaki sorunlara da hastane bünyemizde çözüm üretebildiğimiz için mutluyuz’’ şeklinde konuştu.