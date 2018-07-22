Edremit Sahil Bandı Projesinin açılışı gerçekleşti

Geçen aylarda çalışmalarına başlanan ve 16 ay süren sahil bandının açılışında konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiklerini anımsattı. Göreve başladıklarında Edremit’in sırtını denize döndüğünü söyleyen Çiçekli, Edremit’in denizden yararlanamadığını ifade ederek, "Edremit’i denizle birleştirmek için adımlar atmamız gerekiyordu. Bunun için ilk amacımız bu kadim halkımızı denizle birleştirmekti. Peki, sizlerle denizin arasına duvar örmüşler miydi? Denizden faydalanabiliyor muydunuz? Biz 2016 yılının aralığında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz dediğimizde, bize ’buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?’ dediler. Bende ’inanmış bir adamı neyle korkuta bilirsiniz?’ dedim. Böylece 2 ay süren çalışmayla birlikte sahildeki barakaları yıktık. 200 kişilik ekip ve 30 iş makinesiyle, bu 30 yıllık işgalcileri gece 4’te başlayan çalışmamız sabah 9’da sona erdi. Van uyandığında o işgalcileri gördü mü? Yapılabiliyormuş? Yapılıyormuş. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve yalnızda rızayı ilahiyi gözeteceksiniz" dedi.

Yaptıkları işi kıymetli iş olarak yaptıklarını belirten Çiçekli, bu çalışmaları sıçrama tahtası olarak kullanmadıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise Van’ın bir vücuda benzetilmesi durumunda Edremit’in onun kalbi olduğunu dile getirerek, "Şimdi cennetten bir köşe olan bu güzel Edremitimiz böylesi güzel hizmetlere muhtaç kalmıştı. Bu güzel hizmetleri, Vanımızla beraber bütün ilçelerimiz hak ediyor. Dolayısıyla eğer Allah nasip ederse 2019 yılında yerel seçimlerimiz geliyor. Halkımız doğru yerden doğru kararlar vererek inşallah bu şehrin cennetten bir köşeye dönüşmesine, bu şehrin güzel bir şehir, diğer metropol şehirleri gibi hak etmiş olduğu yere gelmesine vesile olsun ve bizde bundan gurur duyalım. Bu kapsamda bu güzel hizmetlerde emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK yetkilileri ve çok sayıda vatandaş tarafından sahil bandının kurdelesi kesildi. Havai fişek gösterisiyle devam eden tören, sanatçı Yusuf Güney’in konseri ile sona erdi.