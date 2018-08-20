Edremit sahilinde geleneksel bayramlaşma

günü geleneksel bayramlaşma töreni düzenlenecek.

Edremit Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel bayramlaşma etkinliği, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 22 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00’da Edremit Kent Meydanında yapılacak. Göreve getirildiği günden itibaren başlattığı değişim ve dönüşüm projelerle ilçeyi farklı bir kimliğe büründüren Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, aynı zamanda bayramlaşmaların da geleneksel hale getirilmesini sağladı. Başkan Çiçekli ve çok sayıda Vanlının katılımı ile bu yıl 4. geleneksel bayramlaşma programı düzenlenecek olan etkinlikte, Edremit Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar da sunulacak.

“Bayramlaşma Edremit’te yaşanır”

Bayram neşesinin, çoşkusunun dolu dolu yaşandığı, birlik ve beraberliğin daha çok pekiştirildiği ilçede, Edremit Belediyesi farklı organizasyonlar da tertipledi. Vatandaşların bayramı doyasıya yaşamaları için bayramın 2’nci ve 3’ncü günü Olimpik Binicilik Merkezi’nde ücretsiz atlarla gezinti, Edremit Marina’da ücretsiz tekne turları ve akşam 19:00’da da Van oturma gecesi düzenlenecek.