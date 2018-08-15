Edremit’te kurban kesim yerleri belirlendi

Kurbanlık kesimlerinin gerçekleştirileceği 6 farklı noktada çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için belirlenen yerler dışında kurban satışı ve kesimi yapılmaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesebilmeleri için Edremit Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmeleri, kurban ibadetlerini de uygun ortamlarda gerçekleştirmeleri için çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Belirlenen alanlarda temizlik, çevre düzenleme ve kurban kesim sırasındaki askı tesisatının oluşturulması için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız; kurban kesim yerlerinin haricinde, kötü görüntülere sebebiyet verecek, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek şekilde sokaklarda, uygun olmayan yerlerde kurbanlarını kesmemeleridir” dedi.

“6 kurban kesim yerimiz hizmet verecek”

Kurban Bayramı süresince gerekli kontrollerin yapılacağını ve belirlenen noktalar haricinde kurban kesilmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Başkan Vekili Çiçekli, “Kurban kesimleri için sağlık koşullarından, birçok detayı düşündük ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı’na kadar bu çalışmalar artarak devam edecek ve hizmet alanlarımız bayram öncesinde ve bayram süresince de vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şimdiden tüm İslam alemi başta olmak üzere Vanlı ve Edremitli hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Edremit’te kurban kesim yerleri ise; Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3. Etap son durak, Erenkent Mahallesi 14. Etap, Erenkent Mahallesi 10. Etap, Erdemkent Mahallesi Erdemkent İlkokulu karşısı ve Kavurma Mahallesi Memursen TOKİ olarak belirlendi.