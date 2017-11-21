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21 Kasım 2017 09:38

Elite World Oteli, Öğretmenler Günü’ne hazır

Van’ın 5 yıldızlı oteli Elite World Van Oteli, Öğretmenler Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Elite World Oteli, Öğretmenler Günü’ne hazır

21 Kasım 2017 09:38


Kurulduğu günden bu yana konforuyla müşterilerini ağırlayan Elite World Van Oteli, önemli günlerde de yaptığı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıklarını tamamlayan Elite World Van Hotel, öğretmenlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Geceyle ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Oteli Banket Satış Müdürü Gülgün Demirci, “Öğretmenlere güzel bir gece yaşatmak amacıyla Elite World Van Oteli olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Zengin akşam yemeği menüsü ve bir meşrubat, kişi başı sadece 90 TL. Murat Başaran ve Grup Rainbow’un sahne alacağı geceye, tüm öğretmenleri bekleriz” dedi.


Öğretmenler için konaklama paketleri de hazırladıklarını ifade eden Demirci, “Bir gece konaklama SNG 230 TL, bir gece konaklama DBL 340 TL, 2 gece konaklama SNG 370 TL, 2 gece konaklama DBL 500 TL olup, fiyatlarımıza gala gecesi, konaklama, kahvaltı ve KDV dahildir” ifadelerini kullandı.


Demirci, öğretmenlerin Elite World Van Oteli’nin hazırladığı geceden faydalanmaları için 0432 484 1111 numaradan rezervasyon yapabileceklerini sözlerine ekledi.




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