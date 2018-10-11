Engelsiz Kafe'de tiyatro keyfi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tamamı özel gereksinimli bireyler tarafından hizmet verilen Engelsiz Kafe'de tiyatro gösterimi başlatıldı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Engelsiz Kafe'nin özel gereksinimli çalışanları ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin ortak hazırlayıp sahneledikleri ‘Engelsiz Tiyatro' gösteriminin keyifli bir gala ile start aldığı belirtildi. Açıklamada, “Pandomimle başlayan gösteriye bazen seyircilerin de ortak olması izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Doğaçlama tiyatro konseptiyle sergilenen oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Günün sürprizi ise Engelsiz Kafe çalışanlarından geldi. Oyun sonrası sergilenen mini skeçte, kafemizde hizmet veren özel gereksinimli çalışanlarımızın da başarıyla rol alması renkli anlara sahne oldu. İpekyolu Belediyesi Engelsiz Kafe'de sergilenecek tiyatro gösterileri, her çarşamba akşamı saat 20.00'de tüm vatandaşlarımızla ücretsiz olarak buluşacak. Gösterime ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Ercan Karahan, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zekeriya Çelik ile Engelsiz Kafe misafirleri katıldı” denildi.