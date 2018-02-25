Erciş Kaymakamı Yaşar, STK ve oda temsilcileriyle bir araya geldi

Sahil Kent Mahallesi Deprem Şehitleri Öğretmenevinde düzenlenen programda bir konuşma yapan Yaşar, Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi olarak yapılacak çalışmaları duyurmak ve istişare yapmak amacıyla iş adamları, STK ve oda temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Yapacak çalışmalar hakkında STK ve oda temsilcilerinin de görüşlerinin aldığının belirten Yaşar, “Zaman, zaman sizlerden destek talep edeceğiz. Sizlerden bizim göremediğimiz sorunları dinleyeceğiz, beraber politikalar üretmek isteyeceğiz. İnşallah el birliğiyle 2019 seçimine doğru gittiğimiz bu kritik süreçte ilçemizi bir daha geri dönülmez, olumsuz günlere geri dönmeyecek şekilde el birliğiyle toparlayacağız. Geçen yıl burada yaptığımız ilk toplantıda belediye faaliyetleri olarak yapacağımız çalışmaları ve projeleri takdim ettiğimizde o gün herkes çok karamsar ve umutsuzdu. Ama aradan geçen bir yılı aşkın sürede çok şükür ki, bu karamsar algıyı el birliğiyle kırdık. Geride kalan süre zarfına baktığımızda elini vicdanına koyup, aklıyla ve sağduyusuyla hareket eden insanlar bize hak verecektir ki, Erciş bu sürede belki de 10 yılda göremeyeceği hizmeti görmüştür. Bu hizmetleri de devletimizin, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın desteklerini bizim vasıtamızla görmüştür. Ben şahsım adına Erciş’te bu kritik süreçte, bu vatan-millet davasının ön planda olduğu bu süreçte görev yapmaktan son derece mutluyum” dedi.

Konuşmasında Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi olarak ortak yürütülen ‘101 Okul, 101 Kütüphane Projesi’ne de değinen Yaşar’a, ilçedeki iş adamları, STK ve oda temsilcileri destek sözü verdi.