Erciş’in susuzluk sorunu son buldu

Erciş’te geçen hafta içerisinde Başbakan Binali Yıldırım’ın telekonferans sistemiyle katılarak Erciş Atık Su Arıtma Tesisinin açılışını yaparken, devreye alınan 5 yeni su deposu ile su sorunu tamamen tarihe karışmış oldu. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Erciş’te devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, hizmetlerin son durumu hakkında yetkililerden brifing aldı. Önce Erciş’teki mahallelerin muhtarları ile yapılan toplantıya katılan Tekataş, daha sonra çalışmaların devam ettiği alanları gezdi.

Yapımına geçen yıl başlanan ve bu yıl hizmete alınan 5 yeni içme suyu depolarını yerinde inceleyen Tekataş, “Amacımız Erciş’i kesintisiz suya kavuşturmaktı, bunun başardık. Bundan sonra her türlü tedbiri almaya ve yatırımlarımızı hızlandırmaya devam edeceğiz” dedi

Tekataş, hizmetin gitmediği yer bırakmayacak derecede hızlı ve kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Valimizin büyük destek, gayret ve teveccühleri ile her ilçemizde eksikliklerin giderilmesine yönelik ekiplerimizin çalışmaları var. Tüm çalışanlarımızı üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

VASKİ Genel Müdürlüğünün ilçe genelinde daha sağlıklı içme suyu temin etmek için yaptığı çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydeden Tekateş, “VASKİ’nin yeni yaptığı içme suyu depolarındaki yenileme çalışmaları sayesinde vatandaşların uzun yıllarıdır yaşadıkları sıkıntılar son buldu. Işıklı’da 2 bin 500, Salihiye’de bir adet 5 bin, 2 adet 2 bin 500, Solaha mahallesinde ise bin metreküplük 5 yeni su deposu hizmete alındı. Bu arada Erciş kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Alkanat Mahallesi’nde bin 200 metre 200’lük hat çalışması bitirildi. Diğer mahallelerde de ek kanalizasyon hat yapım çalışmaları sürdürülüyor” dedi.