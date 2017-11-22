Ercişli şehit aileleri ve gazileri İstanbul gitti

Moral amaçlı düzenlenen gezide; şehit aileleri ve gaziler İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezecek. Misafirlerin kardeş belediye olan İstanbul Pendik Belediyesi tarafından ağırlanacağını ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, "Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz ‘Vefa Projesi’ kapsamında 45 şehit yakını ve gazimizi İstanbul turuna gönderdik. Bu tura ev sahipliği yapacak olan kardeş belediyemiz Pendik Belediyesi ve çok değerli Başkanı Dr. Kenan Şahin’e yürekten teşekkür ederiz. Mavinin ve yeşilin şehri Erciş’in geleceğinde her şey çok daha güzel olacak ve şehit yakınları ile gazilerimiz bu güzel tabloda her daim başköşede olacak" dedi. (NÇ-MSA-Y)