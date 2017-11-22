Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 15:48

Ercişli şehit aileleri ve gazileri İstanbul gitti

Van’ın Erciş Belediyesi “Vefa Projesi” kapsamında ilçedeki şehit aileleri ve gazileri İstanbul’a geziye gönderdi.

Ercişli şehit aileleri ve gazileri İstanbul gitti

22 Kasım 2017 15:48


Moral amaçlı düzenlenen gezide; şehit aileleri ve gaziler İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezecek. Misafirlerin kardeş belediye olan İstanbul Pendik Belediyesi tarafından ağırlanacağını ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, "Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz ‘Vefa Projesi’ kapsamında 45 şehit yakını ve gazimizi İstanbul turuna gönderdik. Bu tura ev sahipliği yapacak olan kardeş belediyemiz Pendik Belediyesi ve çok değerli Başkanı Dr. Kenan Şahin’e yürekten teşekkür ederiz. Mavinin ve yeşilin şehri Erciş’in geleceğinde her şey çok daha güzel olacak ve şehit yakınları ile gazilerimiz bu güzel tabloda her daim başköşede olacak" dedi. (NÇ-MSA-Y)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç