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20 Mayıs 2018 10:39

Ercişte 3,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3.

Ercişte 3,5 ton inci kefali ele geçirildi

20 Mayıs 2018 10:39

5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişiye ise bin 322 TL idari para cezası uygulandı.


Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gece Çelebibağ Kale Mevkii bölgesinde düzenlediği operasyonda 3,5 ton balığa el konularak Erciş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından 1 kişiye bin 322 TL idari para cezası uygulandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali balığı yumurtasını bırakmak için suyun akışına karşı sürüler halinde muhteşem bir çaba göstererek kilometrelerce yol gittiğini, her yıl bu göçü izlemek için binlerce insanın Erciş ve Muradiye ilçelerine geldiğini söyledi. Ancak bu mübarek ayda dahi üremisine müsaade etmeyen insanların olduğunu ifade eden Görentaş, bu konuda onları bilinçlendirmek için eğitimler düzenlediğini, ayrıca güvenlik güçleri ile birlikte 7/24 denetimlerinin devam ettiğini belirterek, endemik bir değer olan inci kefali balığının üreme döneminde avlanılmaması üremelerine müsaade edilmesi gerektiğini söyledi.




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