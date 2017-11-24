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24 Kasım 2017 10:27

Fedakar öğretmenler, 8 kız çocuğunu daha okula kazandırdı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde fedakar öğretmenlerin çalışması sonucu 8 kız çocuğunu daha eğitime kazandırdı.

Fedakar öğretmenler, 8 kız çocuğunu daha okula kazandırdı

24 Kasım 2017 10:27


Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Muhammed Said Ünsal, müdür yardımcısı Sena Urganoğlu, rehber öğretmeni Dönay Deniz, lise rehber öğretmeni Kader Tarhan ve Türkçe öğretmeni Ramazan Aldemir, çeşitli nedenlerden dolayı okula gitmeyen öğrencilerin okula kazandırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Bu yoğun çalışmalarım meyvelerini alarak 8 kız öğrencinin okula kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyorlar.


Okul müdürü Ünsal, "Bugün Altıntas köyünde hedef yine kız çocuklarını okula kazandırmak ve çok şükür pazartesi 8 öğrenci ve velilerden söz alarak okula başlayacaklar. Öğretmenler günü arifesinde aldığım en güzel hediyesiniz çocuklar. Sizin gözlerinizdeki umut ışığı ve heyecan parıltısı bir öğretmene verilebilecek en güzel hediyedir. Bugün bana öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu hatırlattığınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.


Fedakar öğretmenler, geçen hafta yaptıkların ev ziyaretlerinde 4 kız çocuğunu okula kazandırmıştılar.




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