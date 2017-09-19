Flamingoların görsel şöleni

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erçek Gölü başta olmak üzere Van Gölü havzasındaki birçok bölgede yaşam alanı oluşturan flamingolar, ilk ve sonbahar dönemlerinde ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor. Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü’nün renkli misafirleri flamingolar, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, bölgede bulunan yaban hayvanlarının, yaban yaşam alanlarını kontrol ettiklerini söyledi. Herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman gerekli yerlerle irtibata geçip bu olumsuzluğu gidermeye çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Aslan, “Yaz aylarında Erçek Gölü’nde bulunan göçmen kuş olan Allı Turnalar bu sene de havaların ısınmasını bağlı olarak geç te olsa Van’ın sulak alanlarına geldiler. Mart ayının başlarında başlayıp Nisan ayının sonunda maksimum seviyeye ulaştılar. Bu bölgede yaptığımız incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Allı Turnalar gayet iyi şekilde yaşamlarını sürdürmekte. Yalnız bu sene Ak Göl’de ve başka yerlerde de sulak alanların fazla sularla dolması, beslenme alanlarının olması sebebiyle hem Ak Göl’de hem Erçek Gölü’nde, hem Karagündüz çevresinde hem Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi’nde ve hem de Edremit’in Dönemeç Dilkaya mevkiinde flamingolar dağıldığı için çok fazla popülasyon görünmemekte. Bu nedenle ziyaretçiler bu yıl, Erçek Gölü, Edremit’teki Dönemeç Dilkaya mevkii, Erciş Çelebibağı ve Ak Göl’deki Allı Turnaları görebilirler. Yaptığımız incelemelerde Allı Turnalar da herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve bize getiren selamını aldık. Kasım ayının sonuna doğru havaların normal olarak ısınmasına bağlı olarak uygulayacağız” dedi.