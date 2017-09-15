Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 11:29

Gazetecilerden Cumhuriyet Başsavcısı Karahan’a ziyaret

VAN (İHA) – Antalya’nın Serik Cumhuriyet Başsavcılığından Van’ın Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Karahan’a ilçedeki gazeteciler nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerden Cumhuriyet Başsavcısı Karahan’a ziyaret

15 Eylül 2017 11:29


Makamında gazetecileri kabul eden Başsavcı Karahan, basın mensuplarıyla ilçenin tarihi, turistik ve kültürel konuları hakkında bir süre sohbet etti. İlçe halkına mesajlarını da ileten Karahan, “2017 HSYK kararnamesi ile atanmış bulunduğum güzel ilçemiz Erciş’te cumhuriyet başsavcısı olarak göreve başlamanın onur ve mutluluğu içerisindeyim. Tüm mesai arkadaşlarım ile birlikte Erciş ilçemizin hürmetkar insanlarına adalet dağıtmanın ne denli önemli bir iş olduğunun bilincinde görev yapacağımız konusunda inancımız tamdır’’ dedi.


Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından, misafirlerini kapıda uğurlayan Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, 2009-2012 yılları arasında Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı, 2012-2015 yılları arasında Hatay Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı, 2015-2016 yılları arasında Karabük Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştı.


Karahan, 2016-2017 yılları arasında Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcısı iken 2017 HSYK kararnamesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç