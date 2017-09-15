Gazetecilerden Cumhuriyet Başsavcısı Karahan’a ziyaret

Makamında gazetecileri kabul eden Başsavcı Karahan, basın mensuplarıyla ilçenin tarihi, turistik ve kültürel konuları hakkında bir süre sohbet etti. İlçe halkına mesajlarını da ileten Karahan, “2017 HSYK kararnamesi ile atanmış bulunduğum güzel ilçemiz Erciş’te cumhuriyet başsavcısı olarak göreve başlamanın onur ve mutluluğu içerisindeyim. Tüm mesai arkadaşlarım ile birlikte Erciş ilçemizin hürmetkar insanlarına adalet dağıtmanın ne denli önemli bir iş olduğunun bilincinde görev yapacağımız konusunda inancımız tamdır’’ dedi.

Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından, misafirlerini kapıda uğurlayan Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, 2009-2012 yılları arasında Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı, 2012-2015 yılları arasında Hatay Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı, 2015-2016 yılları arasında Karabük Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştı.

Karahan, 2016-2017 yılları arasında Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcısı iken 2017 HSYK kararnamesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.