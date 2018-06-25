‘Geleceğini ter etme’ projesi ile öğrencilerin okula devamı sağlanacak

Öğrencilerin erken okul terkininin önüne geçilmesi için planlanan proje hayata geçti. Proje kapsamında İspanya ve İtalya’da eğitim gören öğretmenler, Van’da düzenlenen kurslar ve seminerlerle yaklaşık Bin öğretmene nasıl bir çalışma yürütülmesi gerektiği konusunda bilgiler aktardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin amacının, erken okul terki üzerindeki uygulamalarda kilit noktada yer alan öğretmenlerin erken okulu terkine karşı takip edilecek uygulamalar, politikalar ve çözüm önerilerini geliştirebilecek ve tüm bunları başarıyla takip edecek yetiye gelmelerini sağlamak olduğu belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Ezgican Kızılok, erken okul terkininin hem birey hem de toplum için katlanılması ağır sonuçlara yol açtığını belirtti. Avrupa ülkelerinde bu yönde yapılan çalışmaları yerinde görmek, uygulamaların sonuçlarını öğrenmek ve burada bu çalışmayı hayata geçirerek öğrencilerin okula devamını sağlamak için Van ilinden 3 okuldan 7 öğretmeni İtalya ve İspanya’ya gönderdiklerini belirten Proje Koordinatörü Kızılok, “Araştırma ve istatistikler bize göstermiştir ki okulu bırakan öğrenciler, eğitimi tamamlayan akranlarına kıyasla hayata hep bir adım geriden başlamaktadır. Bu öğrenciler düşük gelir getiren işlerde çalışmakta ve sosyal açıdan kendileri dışlanmış hissettiklerinden suç işleme eğilimi göstermektedirler. Proje kapsamında İpekyolu Ahmet Yurtsever Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erciş Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ortaokulu ve Gevaş Deraağzı Ortaokulu’ndan 7 öğretmenimiz İtalya ve İspanya´ya giderek kurs faaliyetlerine katıldılar. Erken okul terkini engellemek amacıyla Avrupa´da kullanılan metot ve yöntemleri öğrendiler. Okul terki anlamında ülke olarak Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğumuzdan dolayı neleri eksik yaptığımızı öğrenmeye çalıştık. Sonuçlar beklediğimizden de iyi oldu. Eksiklerimizi tespit ettik. En büyük eksiğimizin sistematik bir faaliyet planı hazırlamak olduğunu, okulu bırakma riski taşıyan öğrencileri tespit edebilme yöntemlerini öğrendik. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyen herkes bizlerle iletişime geçebilir.

Yurt dışı hareketliliklerimiz sonunda ilimizin 13 ilçesini de ziyaret ettik. Bu ilçelerdeki toplantılara katılan toplam 1000´den fazla öğretmene öğrendiklerimizi anlattık. Hazırladığımız materyalleri kendileriyle paylaştık ve projeyi başarıyla noktalandırdık” şeklinde konuştu.