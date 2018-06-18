Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 10:16

Gövelek Mahallesinde yol yapım çalışması

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte merkeze 26 kilometre uzaklıkta olan Gövelek Mahallesindeki yol yapım çalışmasına katıldı.

Gövelek Mahallesinde yol yapım çalışması

18 Haziran 2018 10:16


Gövelek Mahallesindeki yollarda ilk kez İpekyolu Belediyesi tarafından zemin hazırlığı yapılıp, sonrasında kenar taşları ile oluk taşları döşeme işlemleri gerçekleşti. Yol hatlarının belirlenmesinin ardından kilit taşı döşeme işlemine geçilirken, çalışmaları yakından takip eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk de, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kilit taşı döşeyerek yol yapımına destek verdi.


Yaklaşık 9 bin metrekare kilit taşı döşenen yolun yapım çalışmalarına bizzat katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “Yol medeniyettir. Bizlerde medeniyetimizin sembollerinden olan yollarımızı uzaklık yakınlık gözetmeksizin vatandaşlarımız için yeniliyoruz. Devletimizin imkanlarının doğru yerlerde kullanıldığında neler yapılabileceğinin en güzel örnekleri bu çalışmalarımızdır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç