Gövelek Mahallesinde yol yapım çalışması

Gövelek Mahallesindeki yollarda ilk kez İpekyolu Belediyesi tarafından zemin hazırlığı yapılıp, sonrasında kenar taşları ile oluk taşları döşeme işlemleri gerçekleşti. Yol hatlarının belirlenmesinin ardından kilit taşı döşeme işlemine geçilirken, çalışmaları yakından takip eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk de, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kilit taşı döşeyerek yol yapımına destek verdi.

Yaklaşık 9 bin metrekare kilit taşı döşenen yolun yapım çalışmalarına bizzat katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “Yol medeniyettir. Bizlerde medeniyetimizin sembollerinden olan yollarımızı uzaklık yakınlık gözetmeksizin vatandaşlarımız için yeniliyoruz. Devletimizin imkanlarının doğru yerlerde kullanıldığında neler yapılabileceğinin en güzel örnekleri bu çalışmalarımızdır” dedi.